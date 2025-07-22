Россельхознадзор ХМАО уничтожил более 200 кг продуктов, незаконно ввезенных из Средней Азии

За первое полугодие сотрудники пограничного контроля выявили массовые случаи незаконного ввоза пищевых продуктов из стран Средней Азии, преимущественно Узбекистана и Таджикистана, через аэропорт Нижневартовска. В багажных отсеках самолетов были обнаружены разнообразные пищевые продукты животного происхождения, включая сыры, мясные и рыбные изделия, а также мед, написал сайт muksun.fm .

Количество выявленных нарушений достигает 85 случаев, и в большинстве из них пассажиры использовали авиасообщение для контрабанды пищи. Самыми популярными предметами контрабанды стали сычужные сыры, масса которых составила более 92 килограммов. Мясные и рыбные продукты составили около 77 килограммов, а меда было конфисковано около 45 килограммов.

Общая масса незаконно ввезенных продуктов превысила 214 килограммов. Россельхознадзор в регионе принял строгие меры: продукция уничтожена, а нарушителям наложены административные штрафы. Это подчеркивает необходимость строгого соблюдения санитарных и ветеринарных правил при пересечении границы.