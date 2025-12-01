Россельхознадзор: экспорт зерна из Курганской области в Китай снизился на две тысячи тонн

Из Курганской области в Китай экспортировали более 23 тысяч тонн зерновых, что на две тысячи тонн меньше, чем в прошлом году. Об этом сайт URA.RU сообщили в Уральском управлении Россельхознадзора.

В ноябре 2025 года Уральским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирован вывоз в Китай с территории Курганской области 23,5 тысячи тонн зерна. Также были экспортированы масличные культуры.

Отмечается, что в Китае пользуется спросом масличный лен из Курганской области — на его долю приходится 86% всего экспорта. В ноябре 2025 года в Китай отправили 20,2 тысячи тонн льна, что близко к показателю прошлого года (22 тысячи тонн).

Кроме того, в КНР экспортировали 1,6 тысячи тонн овса и столько же гречихи. Вся зерновая продукция прошла фитосанитарный контроль и лабораторные исследования, которые подтвердили ее соответствие требованиям страны-импортера.