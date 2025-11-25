Россельхозбанк выявил различия в отношении разных поколений к «черной пятнице»

Россельхозбанк изучил поведение покупателей в период «черной пятницы» и обнаружил значительные различия между поколениями. Об этом сообщили « Известия ».

Старшее поколение относится к распродажам с недоверием и предпочитает офлайн-покупки, в то время как молодежь активно готовится к скидкам и выбирает онлайн-формат.

Среди опрошенных старше 55 лет почти половина считает «черную пятницу» маркетинговым ходом и избегает акций. Лишь 15% выбирают товары именно в дни распродаж, а только 2% заранее составили список покупок. В группе 46–55 лет отношение более нейтральное: 43% не планируют трат, но готовы рассматривать скидки.