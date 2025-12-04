Росреестр отказал в обязательной проверке продавцов жилья у психиатра

Росреестр исключил обязательную проверку дееспособности продавцов жилья. По оценке ведомства, внесение в закон обязательной медпроверки продавца перед сделкой о купле-продаже недвижимости противоречит конституционному праву на неприкосновенность частной жизни, сообщил депутат Ярослав Нилов.

Речь идет о данных из учетных записей в психоневрологических и наркологических диспансерах, пояснил парламентарий, получив ответ на свой запрос.

В конце октября он направил запрос в Росреестр и Генпрокуратуру с предложением ввести обязательную проверку продавцов жилья на дееспособность. Эти меры, по его мнению, могли бы защитить права покупателей после регистрации сделки, уточнил РБК.

«Дополнение законодательства нормами, предусматривающими обязательные проверки со стороны [Росреестра] информации о состоянии здоровья продавца (данные об учетных записях в психоневрологическом и наркологическом диспансерах), не поддерживается», — заявили в ответ на запрос Нилова.

Кроме того, в Росреестре напомнили, что сведения о состоянии здоровья гражданина составляют врачебную тайну, ее защита гарантируется ч.1 ст. 23 Конституции.

В случаях, когда мошенники заставляли продавать квартиру, а деньги забирали себе, «продавцы не были лишены дееспоспобности и, соответственно, могли самостоятельно осуществлять гражданские права и обязанности», заключили в ведомстве.