Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости ОРВИ в Петербурге и Ленобласти

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области отмечено снижение заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. Эпидемические пороги в обоих субъектах не превышены, сообщил «Петроград» со ссылкой на информацию межрегионального управления Роспотребнадзора.

На 15-й неделе 2026 года в Санкт-Петербурге уровень суммарной заболеваемости ОРИ и гриппом снизился на 11,3% по сравнению с предыдущей неделей. Доля гриппа в структуре заболеваний составила 1,47%. Среди других вирусов наиболее часто выявлялись SARS-CoV-2, респираторно-синцитиальные вирусы, метапневмовирусы, риновирусы и сезонные коронавирусы. При этом заболеваемость COVID-19 осталась на уровне предыдущей недели.

В Ленинградской области снижение оказалось менее заметным — на 4,4% за неделю. Доля гриппа составила 0,4%. В структуре заболеваемости преобладают риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и SARS-CoV-2. Уровень заболеваемости COVID-19 в регионе снизился на 10,6% по сравнению с предыдущей неделей.