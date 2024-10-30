Роспотребнадзор: в случае приобретения дефектного товара на маркетплейсе покупатель имеет право вернуть или обменять его

Сотрудники Роспотребнадзора рассказали россиянам, каким образом можно вернуть деньги за покупки на маркетплейсах. Об этом написал сайт mkset.ru.
В первую очередь специалисты призвали внимательно относиться к электронным письмам с неизвестных адресов, смс сообщений и телефонных звонков. Также не следует переходить по сомнительным ссылкам на подозрительных сайтах. Обычно такими способами орудуют мошенники, пытаясь получить ваши личные данные и банковские реквизиты.
При проведении онлайн-транзакций в Роспотребнадзоре призвали использовать безопасные способы оплаты — кредитные карты или доверенные платежные сервисы.
В случае приобретения дефектного или некачественного товара покупатель имеет право вернуть или обменять его. При столкновении с нарушением прав потребителей можно обратиться в Роспотребнадзор или его территориальный орган или заполнить форму обращения на сайте rospotrebnadzor.ru.
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