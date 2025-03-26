Роспотребнадзор: в 2025 году сезон активности клещей может начаться раньше

В 2025 году сезон активности клещей может начаться раньше обычного из-за теплой погоды, предупредила в беседе с aif.ru Альбина Мельникова, начальник Управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора.

Для защиты от укусов эксперт посоветовала заправлять штаны в носки и носить головной убор при посещении потенциально опасных территорий. Также следует использовать специальные репелленты, список которых доступен на сайте Института дезинфектологии Роспотребнадзора.

«После прогулки внимательно осматривайте свою кожу и одежду и одежду близких», — добавила специалист.

По ее словам, при обнаружении клеща нужно аккуратно снять его и обратиться в травмпункт. Важно сохранить клеща живым и целым для анализа в лаборатории.