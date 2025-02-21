Роспотребнадзор: угроз распространения энтеровируса C105 в России не выявлено

Российские эксперты внимательно следят за ситуацией с энтеровирусом C105, который был обнаружен в Испании. Роспотребнадзор сообщил, что за последние два года в России зафиксировали два случая этого вируса, способного вызвать воспаление мозга и вялый паралич. При этом они отметили, что угрозы распространения инфекции не выявлено, написали «Государственные новости» .

В России функционирует система эпидемиологического контроля, включающая референс-центр по энтеровирусным инфекциям в Нижнем Новгороде и два научно-методических центра в Урало-Сибирском и Дальневосточном регионах. Эти структуры занимаются изучением распространения энтеровирусов, используя данные как отечественных, так и зарубежных источников.

Энтеровирус C105, впервые обнаруженный в Конго в 2010 году, вызывает респираторные симптомы и серьезные неврологические осложнения. В России за 2023–2024 годы было зарегистрировано два случая заражения этим вирусом, оба имели легкую форму и не представляли угрозы для населения.