Роспотребнадзор Свердловской области признал пригодным для купания только пляж возле санатория в поселке Леневка
Роспотребнадзор проверил водоемы в Свердловской области и признал пригодным для купания только один. Купаться разрешено на пляже возле санатория в поселке Леневка. Об этом сайту URA.RU сообщила пресс-служба ведомства.
В Telegram-канале санврачей говорится, что на сезон 2026 года управление Роспотребнадзора по Свердловской области выдало санитарно-эпидемиологическое заключение. Оно подтверждает соответствие санитарным правилам пляжа и части Леневского водохранилища рядом с прибрежной зоной на территории санатория-профилактория «Леневка».