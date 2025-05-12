Роспотребнадзор: сотрудники салонов красоты обязаны иметь медкнижку

Представители Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю рассказали, как отличить добросовестный и безопасный салон красоты. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным экспертов, на входе в заведение должно быть указано его название, юридический и фактический адрес, режим работы. Внутри салона необходимо разместить прейскурант, документы о госрегистрации, книгу жалоб, санитарные правила и стерилизаторы.

Мусор, остриженные волосы, грязное белье и уборочный инвентарь не должны присутствовать в помещении парикмахерской. Мастер обязан мыть руки перед началом работы, а у каждого сотрудника должна быть действующая медицинская книжка.