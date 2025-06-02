Роспотребнадзор разрешил купание в трех водоемах Тюменской области

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области сообщило о трех водоемах, признанных безопасными для купания в новом сезоне. Об этом проинформировал сайт nashgorod.ru.
Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии санитарным правилам получили озеро Верхнее Кривое («Верхний Бор»), пруд на 19-м километре Червишевского тракта на территории реабилитационного центра «Сибирь» и пруд на базе отдыха «Пруд Лесной».
Остальные места пока не получили одобрения санитарных служб. Купальный сезон официально открылся с 20 мая, однако массовое посещение пляжей началось только недавно. Специалисты предупредили о возможных опасностях и посоветовали выбирать только разрешенные зоны отдыха.
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