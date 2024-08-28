Роспотребнадзор: разные сорта картофеля стоит хранить в отдельных тарах

Картофель — важный для здоровья продукт, содержащий большое количество витаминов и минералов. Как правильно хранить урожай, рассказал сайт Pravda-nn.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Специалисты посоветовали держать различные сорта в отдельных тарах. Лучше всего хранятся корнеплоды с желтой мякотью.

Эксперты также напомнили о необходимости защищать картофель от солнечного света и искусственного освещения. В противном случае клубни позеленеют из-за образования ядовитого соланина.