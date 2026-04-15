Роспотребнадзор провел ежегодную проверку качества воды в девяти родниках Ижевска

Управление Роспотребнадзора по Удмуртии провело ежегодную проверку качества воды в девяти родниках Ижевска. Исследование, особенно актуальное в период весеннего паводка, показало тревожные результаты: лишь в двух источниках вода оказалась безопасной для употребления и соответствовала всем гигиеническим нормативам. Об этом написал сайт udm-info.ru .

В ведомстве пояснили, что после таяния снега в источники водоснабжения — реки, родники и колодцы — могут попадать химические, биологические и органические загрязнения, что приводит к временному ухудшению качества воды. Специалисты оценивали воду по ряду критически важных показателей, включая органолептические свойства, микробиологию, а также наличие паразитов и вирусов.

Безопасной для питья признана вода только из двух родников:

— «Важнин ключ» в Октябрьском районе.

— Родник по адресу улица Оружейника Драгунова, 80.

Во всех остальных семи источниках выявлены серьезные превышения санитарных норм. В частности:

— На улицах Т. Барамзиной, Короткова и Ракетной превышен показатель жесткости воды.

— В роднике микрорайона Шунды (Ленинский район) зафиксирован повышенный уровень pH.

— По содержанию нитратов и жесткости не соответствуют нормам родники на улицах Саранская, 33 и Родниковая, 47.