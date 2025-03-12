Роспотребнадзор призвали защитить россиян от «ядовитого» крема от L’Oreal

Роспотребнадзор должен проверить информацию о наличии бензола в креме Effaclar Duo для лица от бренда La Roche-Posay, принадлежащего компании L’Oreal. Соответствующее обращение главе ведомства Анне Поповой направил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Действительно, в состав косметического средства входит убивающий бактерии бензоилпероксид. Это соединение может распадаться и формировать бензол, который, в свою очередь, в больших количествах может спровоцировать рак», — написал депутат.

Леонов отметил, что руководство L’Oreal решило на всякий случай изъять у розничных продавцов в США оставшееся количество Effaclar Duo. Однако этот продукт до сих пор есть в доступе в российских магазинах и на маркетплейсах.

Поэтому, как отметил депутат, информацию о наличии бензола в креме Effaclar Duo нужно проверить в Роспотребнадзоре и при необходимости принять все необходимые меры для защиты россиян от «ядовитого» крема.

По данным Bloomberg, французская компания L’Oreal убрала с продажи все партии своего средства Effaclar Duo. В средстве содержится перекись бензоила, которая помогает убивать бактерии на коже и лечить акне.

В статье указали, что независимая лаборатория в Коннектикуте выявила загрязнение бензолом многих популярных продуктов и обратилась в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США с просьбой отозвать загрязненные средства.

Парфюмерно-косметическая компания L’Oreal объявила о временном закрытии своих точек продаж в России в 2022 году. При этом она продолжила работать в стране через партнеров, ритейлеров и дистрибьютеров.