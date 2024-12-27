Роспотребнадзор призвал следовать правилам гигиены и обрабатывать пищу в Новом году

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с kp.ru рассказала о текущей эпидемиологической ситуации в стране и поделилась советами по сохранению здоровья в новом году.

Так, на прошлой неделе уровень заболеваемости ОРВИ был на 6,9% ниже, чем неделей ранее, а количество случаев COVID-19 сократилось на 16%, несмотря на возможное снижение обращений к врачам перед праздниками. Тем не менее, общее число зарегистрированных больных за неделю составило около 700 тысяч человек, что существенно меньше пиковых показателей, отметила Попова.

В мире отмечается рост заболеваемости гриппом H1N1, известным как свиной грипп, который отличается тяжелым течением и множеством осложнений. Важно проявлять особую бдительность, особенно тем, кто не прошел вакцинацию. Как заметила собеседница, почти 56% населения России сделали прививку против гриппа.

Возможность новой пандемии существует, однако наша цель — минимизировать ее влияние на население России. Необходимо строго следовать правилам гигиены, избегать укусов насекомых и тщательно обрабатывать пищу. Вирусы и бактерии всегда готовы атаковать, и наша задача — предотвратить это, заключила она.