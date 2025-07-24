Роспотребнадзор признал все пляжи Петербурга непригодными для купания

На всех 24 официальных пляжах Санкт-Петербурга вода не соответствует санитарным нормам, поэтому купание там запрещено. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на результаты исследования Роспотребнадзора.
Специалисты взяли 192 пробы воды и изучили их по нескольким показателям. Все проверенные места для купания, включая Верхнее Суздальское и Безымянное озера, не соответствуют нормам.
В Ленинградской области ситуация лучше: из 20 проверенных пляжей два признаны безопасными — пляж озера Отрадное в Приозерском районе и северный пляж озера Царицыно в Тихвинском районе, добавил Piter.TV.
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