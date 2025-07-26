Роспотребнадзор: почти 1800 человек пострадали от укусов клещей в Пензенской области

В управлении Роспотребнадзора предоставили информацию о пострадавших от укусов клещей в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Согласно данным ведомства, с 10 марта по 24 июля было зарегистрировано 1796 случаев укусов клещей. Среди пострадавших 609 человек — дети до 14 лет.
В мае в регионе зафиксировали завозной случай клещевого вирусного энцефалита из Новгородской области. Для профилактики распространения клещей в Пензенской области проводят акарицидные обработки мест массового отдыха, санаториев и территорий летних оздоровительных учреждений.
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