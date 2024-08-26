Роспотребнадзор по Тульской области: при покупке канцтоваров следует обращать внимание на полноту маркировки

Покупая канцтовары детям в школу, необходимо обращать внимание на целостность упаковки, комплектность и полноту маркировки. Об этом «ТСН 24» рассказали в Роспотребнадзоре по Тульской области.

По словам сотрудников ведомства, вещи с резким или неприятным запахом, а также товары, покрытые лаком и краской, лучше отложить в сторону. Что касается тетрадей, то слишком белые листы в них могут негативно повлиять на зрение ребенка. Лучше выбирать те, у которых бумага имеет небольшой отлив.

При выборе шариковых ручек необходимо обращать внимание на толщину изделия. Как заметили специалисты, лучше избегать толстых, скользких и ребристых письменных принадлежностей.

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