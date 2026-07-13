Роспотребнадзор по Пензенской области дал советы по выбору летних овощей и фруктов

Фото: Прилавок с овощами и фруктами на рынке в Москве / Медиасток.рф

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области напомнило жителям правила покупки сезонных плодов. Специалисты рекомендовали приобретать овощи и фрукты только в установленных местах торговли, где соблюдаются чистота и правила личной гигиены продавца, отметило ИА «ПензаПресс» .

При необходимости покупатель вправе потребовать у торговца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

«При покупке овощей и фруктов надо обращать внимание на их внешний вид, запах и цвет. Они не должны иметь признаков порчи, гниения и повреждения кожуры. Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей и фруктов запрещена», — уточнили в ведомстве.

Перед употреблением плоды необходимо тщательно промыть под проточной водой. Соблюдение этих простых правил поможет получить от летнего урожая максимум пользы без риска для здоровья.