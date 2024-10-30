Частые прогулки на свежем воздухе и влажная уборка в доме считаются лучшими мерами профилактики от гриппа и других вирусных заболеваний. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, написал сайт pravda-nn.ru.
По ее словам, случаи заражения гриппом на территории региона пока не были зафиксированы. Сейчас чаще всего жители Нижегородской области болеют риновирусами, парагриппом и микоплазменными инфекциями.
Садыкова порекомендовала гражданам сделать прививку от гриппа уже сейчас, чтобы за три-четыре недели успел сформироваться иммунитет к вирусу. На данный момент лишь 36% нижегородцев прошли вакцинацию.
Подмосковные МФЦ не будут работать 4 ноября
Риск роста подпольного бизнеса из-за алкоограничений в стране не испугал Госдуму
Семейную пару из Лосино-Петровского поздравили с золотым юбилеем свадьбы
Жители Волгоградской области смогут вызвать экотакси и сдать свои отходы на переработку
Жителям Подмосковья напомнили о возможности уплатить налоги на почте
США не стали уведомлять посольство о задержании российских журналистов
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте