Частые прогулки на свежем воздухе и влажная уборка в доме считаются лучшими мерами профилактики от гриппа и других вирусных заболеваний. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталья Садыкова, написал сайт pravda-nn.ru .

По ее словам, случаи заражения гриппом на территории региона пока не были зафиксированы. Сейчас чаще всего жители Нижегородской области болеют риновирусами, парагриппом и микоплазменными инфекциями.

Садыкова порекомендовала гражданам сделать прививку от гриппа уже сейчас, чтобы за три-четыре недели успел сформироваться иммунитет к вирусу. На данный момент лишь 36% нижегородцев прошли вакцинацию.