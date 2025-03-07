Роспотребнадзор: парфюмерия и сладкие подарки не подлежат возврату

Многие популярные подарки, которые мужчины выбирают на 8 Марта, не подлежат обмену или возврату после покупки. Об этом рассказала начальник отдела защиты прав потребителей межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Виктория Воронова в эфире радио « Крым ».

По словам эксперта, обратно нельзя сдать приобретенные сладкие подарки, цветы, парфюмерию и ювелирные украшения. Специалист также добавила в список качественную крупную бытовую технику.

«Их можно вернуть, только если <…> проявился недостаток», — предупредила Воронова.

Что касается покупок на онлайн-платформах, то духи, косметика и ювелирные изделия могут быть возвращены в течение семи дней при условии сохранения оригинальной упаковки.