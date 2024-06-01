Роспотребнадзор озвучил число получивших санэпидзаключения детских лагерей

Роспотребнадзор перед Международным днем защиты детей провел проверку готовности лагерей к открытию смен. Разрешения от санэпидемстанций получили почти 39 тысяч организаций, сообщила пресс-служба ведомства.

Особое внимание Роспотребнадзор уделил теме организации школьного питания. За четыре года ведомство добилось, чтобы учащимся предоставляли здоровую и качественную еду во всех школах, в том числе и в новых регионах.

Важным вопросом также стала организация питания для школьников, которым необходимо индивидуальное меню. Сейчас им обеспечили 93% от необходимого числа, а для остальных 7% создали условия приема пищи, принесенной из дома.

По данным Роспотребнадзора, число школ с нарушениями в части качества и безопасности продуктов сократилось в семь раз.

Ранее ведомство рекомендовало сократить рабочий в день жару. При температуре выше +30,5 градуса работников следует отпускать на четыре часа раньше, указали в Роспотребнадзоре.