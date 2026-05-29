Роспотребнадзор официально разрешил купание в трех водоемах Красноярского края

Купание в трех водоемах разрешили в Красноярском крае. Об этом сообщил «Проспект Мира» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

По информации организации, безопасными для отдыха признаны два места в самом Красноярске. Речь идет об озере Зеркальном и заливе Стрелка возле вантового моста.

Кроме того, разрешено купаться на пляже у сопки Серебряная на берегу Красноярского моря, расположенном в Идринско-Краснотуранском округе.