Роспотребнадзор объявил о введении масочного режима в больницах Тюменской области

В медицинских и социальных учреждениях Тюменской области ввели масочный режим для сотрудников. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора.

Решение принято санитарно-противоэпидемической комиссией региона в связи с распространением гриппа и ОРВИ. Персоналу предписано использовать маски до окончания эпидемического сезона, написал «Ридус».

Тюменцам также дали рекомендации по профилактике заболеваний: тщательно мыть руки после посещения общественных мест, избегать скопления людей в часы пик, соблюдать социальную дистанцию и использовать санитайзеры.