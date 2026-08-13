Роспотребнадзор объяснил, как защитить одежду в химчистке

Роспотребнадзор напомнил, какие данные нужно проверить в квитанции и как предъявить претензию при повреждении одежды, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Перед сдачей одежды следует оценить состояние пункта приема, проверить сведения об организации и график работы. В квитанции должны быть указаны наименование изделия, цвет, состав, комплектность, дефекты, стоимость работ и дополнительные услуги.

Исполнитель обязан заранее предупредить клиента, если свойства ткани могут привести к повреждению вещи во время чистки. Это предупреждение необходимо внести в квитанцию.

При получении заказа нужно сразу осмотреть одежду и зафиксировать недостатки в акте выполненных работ. Клиент может письменно потребовать устранить дефекты, снизить цену услуги или вернуть деньги.

Если химчистка не принимает претензию, ее следует отправить заказным письмом с уведомлением. При отсутствии ответа можно обратиться в территориальное подразделение Роспотребнадзора или в суд за возмещением убытков, неустойкой и компенсацией морального вреда.