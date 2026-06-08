Роспотребнадзор назвал четыре места в Петербурге и Ленинградской области, где разрешено купаться в 2026 году

Роспотребнадзор назвал всего четыре места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где разрешено купаться в 2026 году. Из большого числа проверенных пляжей лишь единицы оказались пригодны для безопасного отдыха, написало URA.RU .

На 4 июня установлено, что гигиеническим нормам соответствует только один пляж в пределах Санкт-Петербурга — Ольгинский водоем в Выборгском районе. Это единственный в городе пляж, где вода соответствует гигиеническим нормативам. Пляж протянулся вдоль Светлановского проспекта на 300 метров. Инфраструктура включает раздевалки, туалет и спасательную службу, но шезлонгов и зонтиков нет.

Для семей с детьми пляж является привлекательным местом для отдыха благодаря наличию прогулочных дорожек и близости к спорткомплексу с различными услугами.

В список запрещенных вошли 17 пляжей, включая пляж на реке Сясь, пляж на озере Озерко, два пляжа в городском поселении Рахьинское, пляж в городском поселении Морозовское и другие.