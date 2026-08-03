Роспотребнадзор назвал 13 безопасных водоемов для купания в Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области обновило список мест, вода в которых соответствует санитарным нормам. По данным на 31 июля, в регионе разрешено купание на тринадцати официальных пляжах, сообщило НИА «Нижний Новгород».

В Нижнем Новгороде искупаться можно на Первом озере Щелоковского хутора (Советский район), озерах ПКиО первой и второй очередей (Автозавод), обоих пляжах Силикатного озера (Ленинский район), Светлоярском со стороны улицы Гаугеля, Лунском и Пестичном озерах (Сормовский район), а также на Больничном озере и двух пляжах Сортировочного озера (Канавино).

За пределами областного центра безопасными признаны пруд «408 км» и река Теша в Арзамасе, озеро «у Крутой горы» в Богородске, Юрасовское озеро в городском округе Бор, городской пляж на Волге в Лыскове и все три пляжа Верхнего пруда в Выксе.