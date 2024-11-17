Роспотребнадзор Москвы начал проверку данных о консервах с личинками паразитов

Управление Роспотребнадзора по Москве проводит проверку из-за появившейся в сети информации о рыбных консервах от ООО «Дефриз» с личинками паразитов в продуктовых магазинах «Дикси» и «Пятерочка». Об этом заявили в региональном Telegram-канале надзорного органа.

В пресс-службе отметили, что в продукции «Рыбные консервы стерилизованные. Печень минтая по-приморски тихоокеанская измельченная» обнаружили нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis. Роспотребнадзор передал исследования в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».

Также специалисты изучили по пять магазинов «Пятерочки» и «Дикси» в Москве, но не нашли в них продукцию ООО «Дефриз».

«Шестнадцатого ноября 2024 года информация о возможных нарушениях действующего законодательства изготовителем ООО „Дефриз“, была направлена в Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю», — заявили в ведомстве.

Помимо ООО «Дефриз», на банках с зараженными консервами были этикетки двух заводов Владимирской области– «Прибой» и «Мурман — рыба». В первом заверили, что их товары соответствуют всем требованиям технического регламента. Представители второго отметили, что найденные банки с личинками — это не их продукция, потому что маркировка не совпадает.

В компании «Дефриз» тоже отреагировали на информацию о зараженной рыбе. Там объяснили, что с 2023 года не занимаются производством консервов.