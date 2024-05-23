Роспотребнадзор: каши и грецкие орехи помогут улучшить работу мозга перед экзаменами

Близится пора сдачи экзаменов, для подготовки к которым студентам и школьникам необходимо запомнить большой объем информации. В связи с этим Роспотребнадзор опубликовал список продуктов, улучшающих работу мозга, сообщила «Свободная пресса».
Эксперты посоветовали включить в рацион каши, цельнозерновой хлеб, яйца, творог, молоко. Не стоит забывать и про мясо. Отлично подойдут птица, кролик, говядина и рыба.
Идеальный перекус — грецкие орехи, фисташки, миндаль и разнообразные фрукты. А вот от фастфуда и кофе в такой период лучше отказаться.
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