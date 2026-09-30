Роспотребнадзор дал дачникам советы по подготовке дома к зиме

Роспотребнадзор объяснил, как правильно подготовить дачный дом к зиме, чтобы уберечь постройку от грызунов, плесени и повреждения труб. Об этом сообщил сайт «ТСН24» .

Специалисты ведомства посоветовали полностью слить воду из труб, сифонов, унитазов и бочек, чтобы избежать разрыва коммуникаций в мороз. Колодцы следует очистить от мусора, продезинфицировать хлорсодержащими средствами и плотно закрыть.

Скоропортящуюся еду и домашние заготовки необходимо забрать или выбросить, а крупы, муку, сахар и макароны — пересыпать в герметичную тару для защиты от мышей.

Перед закрытием дома также стоит провести влажную уборку, вынести мусор, прочистить вентиляцию и дымоходы. Мебель и ковры рекомендуют накрыть плотной тканью, а дверцы шкафов оставить слегка приоткрытыми для циркуляции воздуха.