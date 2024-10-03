«Росохотрыболовсоюз»: увеличение популяции медведей связано с тем, что все меньше охотников хотят охотиться на зверя

Заместитель президента «Росохотрыболовсоюза» Андрей Сицко в беседе с MK.Ru объяснил, с чем связано увеличение популяции медведей и как в законодательных рамках справляться с этой проблемой.

По словам эксперта, все меньше охотников хотят охотиться на медведя, кроме того, продлевать разрешение на оружие стало намного сложнее. Участившиеся случаи агрессии со стороны животных эксперт связал с тем, что медведи стали чаще сталкиваться с людьми.

Чтобы решить проблему, Сицко призвал популяризировать охоту на медведей, а также объяснять людям, что не стоит оставлять пищу в лесу. Собеседник издания такжедобавил, что процесс регулирования численности медведей нужно сделать более простым и понятным.