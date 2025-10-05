«Роснефть» провела в Москве корпоративный забег «Энергия жизни»
Сотрудники «Роснефти» со всей России собрались в Измайловском парке в Москве, чтобы поучаствовать в забеге. Для взрослых спортсменов подготовили три дистанции: 2,5 километра, пять и 10. Организаторы также сделали трассу на 500 метров для детей.
Всего в забеге «Энергия жизни» приняли участие 400 человек: сотрудники «Роснефти» и дочерних предприятий компании, а также их семьи и друзья.
«Я бежала пять километров, прекрасная организация, прекрасная погода. Я бегаю уже третий год подряд забеги „Энергия жизни“. В прошлые годы нам не очень с погодой повезло, в этот раз погода шикарная, отличная для бега», — рассказала участница мероприятия Елена Поминова.
В забеге участвовали нефтяники из разных городов страны: Томска, Красноярска, Самары и других.
«Мы командой приехали из города Ижевска. Выступили отлично. В том числе мои товарищи сумели победить, на пять километров, на десять еще идет, но они тоже в лидерах. Я горд за них, рад и за свой результат», — отметил участник забега Алексей Пивоваров.
Участники мероприятия возвращаются домой не только с медалями, но и с непередаваемыми эмоциями. Спорт — важная часть социальной программы «Роснефти», поэтому компания регулярно проводит турниры и забеги для сотрудников, строит спортивные объекты в регионах присутствия.