«Роснефть» провела в Москве корпоративный забег «Энергия жизни»

Сотрудники «Роснефти» со всей России собрались в Измайловском парке в Москве, чтобы поучаствовать в забеге. Для взрослых спортсменов подготовили три дистанции: 2,5 километра, пять и 10. Организаторы также сделали трассу на 500 метров для детей.

Всего в забеге «Энергия жизни» приняли участие 400 человек: сотрудники «Роснефти» и дочерних предприятий компании, а также их семьи и друзья.

«Я бежала пять километров, прекрасная организация, прекрасная погода. Я бегаю уже третий год подряд забеги „Энергия жизни“. В прошлые годы нам не очень с погодой повезло, в этот раз погода шикарная, отличная для бега», — рассказала участница мероприятия Елена Поминова.