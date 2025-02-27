Сегодня 09:12 «Роснефть» провела экскурсию для семей из Донбасса и Курска в Московском зоопарке 0 0 0 Фото: пресс-служба «Роснефти» Общество

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Волонтеры компании вместе с экскурсоводами познакомили ребят с Айкой и Терпеем — белыми медведями столичного зоопарка.

Всемирный день полярного медведя отмечают 27 февраля. Сегодня в гости к белым медведям Московского зоопарка пришло более 100 человек — это семьи с детьми из Донбасса и Курска.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

В дикой природе белых медведей уже более 10 лет изучает «Роснефть». Практически ежегодно компания проводит масштабные арктические экспедиции, в ходе которых ведущие ученые страны оценивают численность популяции хищников и маршруты их миграции. В очередную экспедицию ученые отправятся уже в апреле. Впервые в истории планируется провести авиаучет Карской популяции белых медведей. Полученные данные позволят ученым сделать выводы о состоянии экосистем и разработать меры по сохранению биоразнообразия.

Фото: пресс-служба «Роснефти»

В ходе экскурсии ребята увидели главную любимицу всех гостей зоопарка и звезду социальных сетей — Айку. Медведица родилась в зоопарке Ростова-на-Дону и в 2023 году переехала в столицу. Сейчас Айке четыре года, она с удовольствием позирует перед посетителями, охотно ныряет и плавает в собственном бассейне. Также в ее вольере всегда есть специальные, особо прочные игрушки. Во время экскурсии дети также узнали, что белые медведи — отличные пловцы, несмотря на вес, который иногда достигает тонны, они прекрасно плавают, ныряют и могут погружаться на глубину до 10 метров.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

Белый медведь Терпей приехал в Московский зоопарк осенью прошлого года. Ему 22 года, он уже освоился на новом месте и устраивает заплывы в бассейне.

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

С 2013 года все белые медведи, обитающие в российских зоопарках, находятся под опекой «Роснефти». На данный момент это 35 полярных хищников в 16 зоопарках страны.

«Для их содержания необходимы поддержание постоянной температуры воды не выше определенного градуса и охлаждение внутренних помещений». Иван Пажетнов координатор программы СОЗАР-ЕАРАЗА по сохранению белых медведей

Компания обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ. Кроме того, «Роснефть» реализует программу по спасению и реабилитации медвежат, оставшихся в дикой природе без опеки матери.