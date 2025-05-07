«Роснефть» провела автопробег по городам воинской славы

«Роснефть» провела автопробег «Дороги Победы» в Московской области. В маршруте три города воинской славы: Волоколамск, Можайск и Наро-Фоминск.

Первой остановкой стал мемориал Героям-панфиловцам недалеко от железнодорожной платформы Дубосеково. Здесь 16 ноября 1941 года воины 316-й стрелковой дивизии сдерживали наступление врага.

«Почему у памятника всего шесть человеческих фигур? По замыслу автора, это были шесть наций, которые представляли дивизию имени Панфилова», — объяснила гостям экскурсовод Екатерина Хапова.

Затем участники направились в Можайск. Город в те суровые осенние дни принял на себя основной удар рвавшихся к Москве подразделений вермахта, позволив подтянуть к столице резервы для обороны.

После этого колонна заехала на автозаправочную станцию, где для участников провели викторину о героях и подвигах войны.