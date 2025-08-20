«Роснефть» организовала экскурсию в Московском зоопарке для детей из новых регионов

Волонтеры компании в преддверии 1 сентября организовали детям из ДНР и ЛНР экскурсию в Московский зоопарк. Юные гости увидели диких животных, узнали об их рационе и повадках.

Красный волк, выдра и многие другие — не на страницах учебника, а вживую. Уделили внимание и главным звездам зоопарка — белым медведям Айке и Терпею.

«Содержать белого медведя в зоопарке — дело довольно-таки сложное. Не все зоопарки в мире могут это себе позволить. И нам в этом помогает компания „Роснефть“», — подчеркнула экскурсовод Александра Гладилина.

Компания опекает полярных медведей во всех зоопарках страны, а также проводит научные экспедиции и изучает хищников в дикой природе.

Дети остались в восторге от экскурсии — и, фотографируясь на память о поездке, признались, что чувствуют себя готовыми к новому учебному году.