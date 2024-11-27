Росмолодежь: около 43% молодых предпринимателей хотят развивать бизнес именно в своем регионе

Начальник Управления по развитию молодежного предпринимательства Росмолодежь.Бизнес Виктор Алипа в беседе с «ФедералПресс» озвучил главные тренды молодежного бизнеса в России.
По словам собеседника, молодые предприниматели обычно выбирают наиболее простые и эффективные бизнес-модели. Самыми популярными сферами он назвал сферу торговли и услуг, а также образование и обработку.
«Почему на первом месте стоит сфера торговли или услуг? Потому что это самые легкие сферы для входа в бизнес, но при этом модель простая, прозрачная», — пояснил Алипа.
Эксперт добавил, что около 43% молодежи хотят развивать бизнес именно в своем регионе.
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