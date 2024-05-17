Рослесхоз: наибольший риск возникновения лесных пожаров в конце мая ожидается в 33 регионах | 360°

Общество 17 мая 2024, 12:33 Рослесхоз: наибольший риск возникновения лесных пожаров в конце мая ожидается в 33 регионах

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Заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский дал прогноз по ситуации с лесными пожарами во второй половине мая. Особенно велик риск в 33 регионах, отметил эксперт в беседе с «Известиями».

В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией 41 возгорания, зафиксированного в семи субъектах РФ. Большая часть — в Забайкальском крае, Иркутской и Амурской областях, добавил RT.

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По словам Венглинского, непростая обстановка ожидается на Дальнем Востоке, Урале, а также в Сибири, Центральном и Приволжском федеральных округах.