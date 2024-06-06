«Росконгресс» подписал соглашения по развитию инклюзивного общества

Фонд «Росконгресс» подписал несколько соглашений, связанных с реализацией проектов в области образования, трудоустройства и адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Процедура состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашения позволят увеличить количество получателей соцпроектов «Школьный Друг» и «РК-Навыки», расширить перечень существующих мер и программ по поддержке людей с особыми потребностями.

Одной из главных задач этого сотрудничества является расширение программ профориентации среди школьников, а также помощь молодым специалистам с ОВЗ в подготовке к устройству на работу, рассказала замдиректора «Росконгресса» Мария Киселева.

Во время форума она подписала договор о присоединении к сообществу инклюзивного бизнеса. С его помощью можно будет публично заявить о проблеме доступности товаров и услуг для людей с ОВЗ.

Кроме того, «Росконгресс» и ООО «Интеллектуальные технологии» подписали соглашение об открытии дополнительного направления обучения по IT-специальностям для участников проекта фонда «РК-Навыки». Проект преследует цель по созданию условий для адаптации людей в ОВЗ в корпоративной среде.

Также «Росконгресс» заключил договор о сотрудничестве с Фондом поддержки инвалидов с ДЦП и черепно-мозговой травмой.