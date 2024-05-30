Росконгресс опубликовал программу пространства «Урбан Хаб» на ПМЭФ-2024

На официальном сайте ПМЭФ-2024 опубликовали деловую программу тематической площадки «Урбан Хаб». Ее ключевой темой в этом году станет «Росконгресс — УрбанХаб. Города из будущего».

Церемония открытия платформы пройдет 5 июня. Участники дискуссии поделятся своими ожиданиями от работы площадки, а также раскроют перспективы сотрудничества.

«Площадка ПМЭФ и „Урбан Хаб“ — место для профессиональной дискуссии бизнеса и государства, решения актуальных вопросов и выстраивания дальнейших перспектив», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

В первый день работы площадки ее участники обсудят планы городов. На следующей день в рамках ПМЭФ пройдет сессия «Регионы и города. Будущее сегодня». Ее гости обсудят стратегии и идеи по развитию городов.

Уже 7 июня состоится сессия «Арабский город. Алгебра инвестиций», в ходе которой представители страны-гостя — Султаната Оман — обсудят, где в Персидском заливе уже сейчас находятся перспективные точки роста для привлечения крупных инвестиций в недвижимость.

Восьмого июня программу площадки откроет сессия о культурном коде и архитектурном наследии как основах для повышения привлекательности городов России для бизнеса, туристов и инвесторов — «Искусство. Архитектурный магнит. Как институции в области искусства создают центры притяжения».

В финальный день также состоится сессия с презентациями спикеров «Питчинг проектов. Город на 360 градусов», организованная в рамках Московского урбанистического форума. Ее цель — систематизировать лучшие городские проекты и обобщить опыт молодых профессионалов.