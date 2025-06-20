«Росконгресс» и «Единая Россия» заключили соглашение о партнерстве

На полях ПМЭФ-2025 фонд «Росконгресс» подписал соглашение о партнерстве с партией «Единая Россия». Документ направлен на развитие взаимодействия в рамках федерального партийного проекта «Выбирай свое».

«Совместными усилиями мы будем способствовать достижению технологического, кадрового и интеллектуального суверенитета России», — рассказал директор «Росконгресса» Александр Стуглев.

Он отметил важность продвижения идей новой индустриализации через ключевые деловые площадки.

Соглашение предусматривает проведение совместных мероприятий, включая форумы, стратегические сессии и экспертные инициативы. Особое внимание уделят проекту «Выбирай свое» и его участию в крупных деловых событиях фонда.

«Это инструмент для реальной совместной работы, которая создаст новые возможности для промышленников и предпринимателей», — подчеркнул координатор проекта Сергей Морозов.

Стороны также договорились обмениваться аналитикой, оказывать консультационную поддержку и формировать общую экспертную среду.