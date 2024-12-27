Роскомнадзор выдвинул критерии блокировки пропаганды бездетности

В РКН уточнили, что будет блокироваться информация, которая убеждает граждан в необходимости отказа от деторождения, оправдывает такое действие и представляет бездетность как предпочтительный выбор.

Ограничивать не будут данные о монашестве, обете безбрачия, а также об отказе от рождения детей на религиозной основе.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2029 года», — отметили в Роскомнадзоре.

Депутаты фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Владимир Плякин ранее предложили внести в законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри несколько исключений.