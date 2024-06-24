Роскомнадзор решил блокировать звонки не подключенных к «Антифроду» операторов

Роскомнадзор принял решение об остановке пропуска звонков, поступающих от неподключенных к системе «антифрод» операторов связи. Об этом сообщил гендиректор «ТелеСтор» Никита Капитанский, передал РБК .

ФГУП «Главный радиочастотный центр» направило уведомление операторам связи о запрете пропуска таких звонков. Это означает, что абоненты операторов, не имеющие доступ к системе «антифрод», не смогут соединиться со своими собеседниками, пояснил Капитанский.

Представитель Роскомнадзора подтвердил обновление методических рекомендаций для операторов связи, согласно которым они должны ограничивать звонки от операторов, не участвующих в системе «антифрод».

«Эти меры были приняты с целью защиты от мошенников и вымогателей, поскольку звонки с фальшивых номеров — распространенный вид мошенничества», — отметил он.