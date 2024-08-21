Роскомнадзор ограничил доступ к сайту издания Astra

Роскомнадзор ограничил доступ к новостному изданию Astra. Информация следует из данных сервиса РКН для проверки ограничения доступа к ресурсам на территории РФ.

Доступ к сайту издания ведомство ограничило в среду, 21 августа. О причинах блокировки не сообщается.

Авторы публикаций на Astra сообщили, что издание запустили после начала специальное военной операции для освещения происходящего на территории России и Украины.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ». Помимо этого, российское ведомство заблокировало работу на территории России Amazon Web Services, GoDaddy.com и ряд других хостинг-провайдеров. Всего с начала 2024 года Роскомнадзор удалил или заблокировал почти 172 тысячи материалов в Сети. Под блокировку попадали как целые сайты, так и отдельные публикации.