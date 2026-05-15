Роскачество: зимой в оставленных на даче крупах могут завестись вредители

Эксперты Роскачества предупредили RT о возможных рисках для здоровья при хранении продуктов на даче в зимний период.

Перепады температур и оттаивание создают опасность для перезимовавших продуктов, особенно для тех, что содержат воду. В пресс-службе Роскачества отметили, что при замерзании вода расширяется, что может привести к нарушению герметичности упаковки и развитию опасных микроорганизмов.

«Особенно критична ситуация с жидкостями и продуктами, содержащими воду», — подчеркнули эксперты.

Крупы, мука и сахар, оставленные в негерметичных упаковках, могут стать местом размножения вредителей. Аналитики предупреждают, что употребление таких продуктов может быть опасным, так как не всегда возможно заметить жуков или их личинок невооруженным глазом.

Продукты в заводской герметичной упаковке могут безопасно пережить зиму, если на них нет повреждений, вздутий или следов разморозки. Однако, если есть сомнения в целостности упаковки или стабильности температурного режима, лучше отказаться от употребления таких продуктов.