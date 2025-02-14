Роскачество: записи с камер в подъездах можно запросить при объективной причине

Установка камер видеонаблюдения в подъездах домов возможна по инициативе самих жильцов, управляющей компании либо муниципальных властей. Об этом сообщил RT со ссылкой на Роскачество.

По данным организации, отдельный собственник жилья не имеет права самостоятельно монтировать систему видеонаблюдения в подъезде.

Также эксперты предупредили, что просмотр записей возможен только при наличии веских оснований. Речь идет, например, о происшествии, связанном с правонарушением (кража, акт насилия, порча имущества). А вот потребовать материалы просто из интереса нельзя, добавила газета «Петербургский дневник».