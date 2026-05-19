Роскачество: загнутый хвостик у креветок — признак того, что их сварили сразу после вылова

При выборе варено-мороженых креветок важно обращать внимание на их внешний вид. Рекомендации по выбору качественного продукта предоставила пресс-служба Роскачества в интервью для Life.ru .

Хорошие креветки должны быть цельными и одинаковыми по размеру, цвет панциря — от бело-розового до розовато-оранжевого. Хвостик у качественных креветок загнут — это признак того, что их сварили сразу после вылова. Если хвост расправлен, значит, продукт варили после разморозки, и его вкус будет менее сочным.

Креветки с коричневой головой считаются особенно полезными, так как они оплодотворенные. А вот экземпляры с черной головой покупать не стоит — это признак болезни. Также следует избегать креветок с пятнами на панцире, так как это свидетельствует о нарушении условий хранения.

Наличие льда и слипшихся между собой креветок говорит о проблемах при транспортировке и хранении, что может привести к порче продукта. Лучше всего выбирать креветки в непрозрачной упаковке с «окошком» или в картонных коробках с вощеным внутренним слоем.

Перед покупкой обязательно проверяйте маркировку: дата производства, срок годности, условия хранения, наименование производителя, район вылова, вид и размер креветок должны быть указаны полностью. Не стоит покупать креветки, если упаковка повреждена, нарушены условия хранения (температура в холодильнике должна быть от –25 до –18 градусов) или есть поломанные экземпляры.