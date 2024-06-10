Роскачество: заблаговременное оформление полиса ОСАГО поможет сэкономить

Сотрудники Центра финансовой экспертизы Роскачества рассказали, как сэкономить на покупке полиса ОСАГО. Важно сравнивать стоимость в разных страховых компаниях, сообщил RT.

Специалисты напомнили о существовании интернет-ресурсов, которые помогут водителю найти наиболее выгодные условия.

«Кроме того, на сайтах большинства страховых компаний присутствуют онлайн-калькуляторы, рассчитывающие стоимость страхового полиса», — отметили в организации.

Еще один вариант — заблаговременное оформление документа. За месяц-полтора до окончания срока действия старого полиса есть вероятность получить скидку.

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