Роскачество: за невыплату рассрочки на маркетплейсах грозят штрафы до 20% годовых

Эксперты из пресс-службы Роскачества рассказали RT о последствиях при невыплате рассрочки на маркетплейсах. Стоимость товара делится на несколько равных платежей, и при покупке клиент оплачивает только первую часть. Остальные платежи автоматически списываются с карты через определенные промежутки времени.

Специалисты советуют внимательно изучать условия покупки и типовой договор, который можно найти на сайте сервиса. Если на привязанной карте не будет достаточной суммы, сервис предоставит несколько дней для исправления ситуации.

Если деньги не поступят в установленный срок, пользователю начислят штраф. При отказе от оплаты услуг сервиса есть риск попасть в черный список, что сделает невозможным дальнейшее использование таких услуг. Задолженность может быть взыскана через суд или передана коллекторам.

По словам аналитиков, максимальная неустойка, которую банк может начислить, составляет 20% годовых от суммы просроченных платежей и процентов, а ежедневная неустойка не должна превышать 0,1%.