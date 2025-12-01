Роскачество: выпадение иголок говорит о низком качестве искусственной елки

Эксперты Роскачества поделились рекомендациями по выбору идеальной новогодней елки, натуральной или искусственной. В беседе с RT они подчеркнули важность учета определенных критериев для обеспечения качества и безопасности покупки.

При приобретении живого дерева специалисты советуют обращаться только к официальным продавцам, информацию о которых можно найти на сайтах местных администраций. Продавец должен предоставить пакет документов, включая талон на вырубку, товарно-транспортную накладную и карантинный сертификат, подтверждающие легальное происхождение ели.

При осмотре дерева рекомендуется проверять эластичность ветвей и устойчивость хвои к осыпанию. Состояние среза ствола также важно: широкая темная кайма указывает на то, что ель быстро потеряет свежесть. Качественный ствол покрыт иголками и имеет насыщенный аромат свежей ели.

Для искусственных деревьев нет обязательных ГОСТов и техрегламентов, однако на этикетке должны быть указаны производитель, дата изготовления и состав материалов. При покупке стоит обратить внимание на целостность корпуса и отдать предпочтение металлическому стволу.

Качество хвои можно проверить, проведя ладонью против направления иголок — их выпадение говорит о низком качестве. Пластик должен быть твердым и без липкости, что свидетельствует о качественном полимере.