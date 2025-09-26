Роскачество выявило нарушения в филе минтая трех популярных брендов

Роскачество нашло нарушения обязательных требований в филе минтая, которое выпускают бренды «Деликатеска», «Красная икра» и Vici. Об этом сообщил ТАСС .

Сотрудники ведомства обнаружили, что «Деликатеска» не указывает производителя и изготовителя на упаковке, а также приводит недостоверные сведения о содержании белков и жиров.

В продукте Vici оказалось превышенным содержание влаги в мышечной ткани — 88,9% при норме в пределах 84%. «Красная икра» указывала недостоверную информацию о содержании жира.

При этом в Роскачестве признали всю продукцию брендов безопасной для употребления. В ней нет тяжелых металлов, паразитов и полифосфатов. Также не превышаются показатели по гистамину.

Ранее стало известно, что опасные бактерии нашли в популярных у россиян колбасках «Чевапчичи» Атяшевского мясокомбината из Мордовии. Роспотребнадзор вынес предостережение производителю.